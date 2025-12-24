Apuntes sobre la Cumbre Mundial de Medicina Tradicional

La Segunda Cumbre Mundial de Medicina Tradicional de la OMS, organizada en conjunto con el Gobierno de la India, se desarrolló entre los días 17 y 19 de diciembre en Nueva Delhi. Este importante evento superó las 16 000 inscripciones en línea y reunió a 800 delegados de más de 100 países, incluyendo ministros de aproximadamente una veintena de naciones.

El programa científico, desarrollado en forma de sesiones plenarias y paralelas, incluyó a 160 ponentes. Durante tres jornadas, la comunidad mundial de la medicina tradicional compartió perspectivas sobre cómo esta puede fortalecer los sistemas de salud con una atención más segura, basada en la evidencia y asequible.

El dinamismo en Bharat Mandapam, sede de la cumbre, era palpable cuando ministros, científicos, profesionales y líderes indígenas se reunieron para impulsar la Estrategia Mundial de la OMS sobre Medicina Tradicional 2025-2034.

El lanzamiento de la Biblioteca Mundial de Medicina Tradicional, una plataforma digital pionera que consolida más de un millón y medio de recursos de información, desde estudios científicos hasta conocimientos indígenas, marcó una acción concreta que contribuye de manera directa a continuar expandiendo la medicina tradicional desde la ciencia. La misma cuenta con funciones avanzadas como mapas de evidencia y una herramienta impulsada por inteligencia artificial.

Durante las sesiones de la cumbre, la innovación cobró también protagonismo con el lanzamiento de Innovaciones en Salud y Patrimonio, una iniciativa para impulsar ideas innovadoras que conecten las prácticas tradicionales con tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la genómica y la salud digital.

De más de mil propuestas, se anunciaron 21 finalistas, quienes participarán en un programa de aceleración de un año para perfeccionar prototipos, recibir orientación científica y regulatoria, y conectar con responsables políticos e inversores.

La OMS también anunció el Grupo Asesor Estratégico y Técnico sobre Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa, un nuevo órgano asesor para guiar la referida estrategia mundial. Integrado por 19 expertos independientes, este grupo definirá las prioridades de investigación, desarrollará estándares y asesorará sobre la integración en los sistemas de salud.

En su reunión inaugural, estableció prioridades urgentes como la generación de evidencias, la preservación del conocimiento tradicional, la innovación digital y el desarrollo de capacidades.

En el marco de la cumbre fue adoptada la Declaración de Delhi, que marca una nueva era para la medicina tradicional. Este compromiso colectivo se centra, entre otros, en integrar la medicina tradicional en la atención primaria de salud, fortalecer la regulación y los estándares de seguridad, e invertir en la investigación.

Al respecto, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS declaró que “mediante el Compromiso de Delhi, los países han acordado no solo la importancia de la medicina tradicional, sino también cómo actuar (…) La medicina tradicional puede ayudar a abordar muchas de las amenazas para la salud en nuestro mundo moderno: la creciente carga de enfermedades no transmisibles, el acceso desigual a los servicios de salud y el cambio climático. Puede contribuir a una atención centrada en la persona, con una base cultural y holística”.

Desde la propia OMS se prevé la colaboración con los Estados miembros para hacer realidad estos compromisos, ampliando el acceso a conocimientos fiables, acelerando la innovación e integrando la medicina tradicional en los sistemas de salud de todo el mundo.

Sin embargo, según destacó el Dr. Tedros, el verdadero éxito se medirá por lo que suceda a continuación en los países y las comunidades, al traducir los compromisos en políticas nacionales y marcos regulatorios, al invertir en investigación y educación de conjunto con el desarrollo de las fuerzas laborales, además de integrar la medicina tradicional en los sistemas de salud y garantizar sus beneficios de forma equitativa para todos.

Cuba estuvo presente en la cumbre. Fue uno de los 26 Estados miembros que plantearon un compromiso para desarrollar acciones concretas a favor del desarrollo de la medicina natural y tradicional, como se le reconoce en el país.

El marco fue propicio, además, para celebrar una reunión bilateral con el Ministerio de AYUSH de la India, donde se renovó un memorando de entendimiento entre la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y el All-India Institute of Ayurveda.

Así, el mundo, incluyendo a Cuba, entra en una nueva etapa para el desarrollo de la medicina tradicional casi al final del año 2025. Sin dudas, los nuevos tiempos son propicios para continuar fortaleciendo y articulando esas otras formas también útiles de cuidar la salud… ¡desde lo natural! (ALH)

