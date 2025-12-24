Reconocen labor de Fiscalía y Sistema de Tribunales

El acto de reconocimiento a las féminas matanceras por el aniversario 52 de la Fiscalía General de la República y el Sistema de Tribunales Populares tuvo lugar en la sede provincial de la Federación de Mujeres Cubanas.

Presidido por el funcionario del Comité provincial del Partido, Israel Baró Ramos, y la Secretaria General de la organización femenina en la provincia, Odalys García Pérez, el encuentro agasajó a directivos y trabajadores de ambas instituciones jurídicas.

Como preámbulo, la artista escénica Leónides “Mamita” de León realizó una muestra del taller Cuento contigo, que durante años forma parte del desempeño de la creadora matancera en la formación de valores entre las nuevas generaciones, que involucró esta vez a todos los presentes.

Durante la ceremonia, la Fiscal Jefa provincial, Daisy Ramirez Naranjo, recibió el sello 65 Aniversario de la FMC a nombre de la institución que preside, en tanto el presidente del Tribunal provincial de Matanzas, Humberto González Figueroa, recibió de igual modo un reconocimiento especial.

La jornada concluyó con la participación de fiscales y jueces en la expoventa de Mujeres creadoras que las federadas yumurinas organizaron para la ocasión. (ALH)

