15 de enero, Día de la Ciencia Cubana: El carbón activado… y la innovación también

Yunelis (al centro) ha socializado los beneficios del carbón vegetal activado en varios eventos aniristas. Foto: Lianne Fonseca Diéguez

El carbón ve­getal, de legado milenario, experimenta un redescu­brimiento por el sistema sanitario de Holguín. En su estructura oscura y porosa se halló un bálsamo para diversas afecciones de la piel, inflamatorias y del sistema respiratorio.

Fue la doctora Yunelis Pérez Concepción, especia­lista en Medicina General Integral y en Medicina Fí­sica y Rehabilitación, del Hospital Pediátrico Octa­vio de la Concepción y de la Pedraja, quien abrió ca­minos desde la innovación para que las partículas sa­nadoras del carbón activa­do se visibilizaran con todo su potencial.

Antes de recibir el pa­sado año el Premio de Ma­yor Impacto Económico y Social, de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, Yunelis llevaba casi un decenio de­dicada a analizar el poder, casi mágico, de los cata­plasmas de carbón vegetal activado en el ámbito de la rehabilitación.

Explica que conocía del uso en otros países de la car­botecnia como tratamiento alternativo, pero fue en su propia hija que comprobó su valía. “Se lo apliqué en un proceso de linfangitis y la evolución fue muy buena, así que me decidí a llevar ese conocimiento a los ser­vicios de salud”.

Entonces la felicidad no se hizo esperar en la Sala de Rehabilitación del Pe­diátrico holguinero. “La nueva experiencia fue con una niñita de tres años de edad que llevaba seis me­ses sin caminar por una sinovitis de rodilla. Em­pezamos a ponerle carbón y al quinto día estaba ca­minando perfectamente”, rememora.

Después vendrían mu­chos más momentos gra­tificantes, al punto de que se contabilizan actualmen­te más de 10 mil personas tratadas con emplastes de carbón, que se colocan por diferentes períodos de tiempo sobre las zonas del cuerpo afectadas.

“Tenemos muchas anécdotas interesantes. Por ejemplo, atendimos a un paciente de 88 años con un ántrax, una afección muy difícil de trabajar. Con el empleo de cataplasmas de carbón logramos limpiarle la zona y evitarle una in­tervención quirúrgica.

“También, durante el pico de la COVID-19, en el pediátrico le aplicamos este tratamiento a niños con bronquiolitis y bronquitis y su recuperación fue más rápida que en quienes no lo habían recibido. Los padres venían muy agradecidos”.

La galena subraya que el carbón vegetal activado actúa como un purificador biológico gracias a su ca­pacidad de adsorber mo­léculas en medios líquidos o gaseosos. De modo que “cuando lo usamos de for­ma tópica o transdérmi­ca, es decir, a través de la piel, logramos limpiar el intersticio de la zona afec­tada. Este mecanismo nos ha permitido utilizarlo con éxito en diversos procesos inflamatorios e incluso en esguinces y fracturas dolo­rosas”.

Destaca que están tra­bajando para establecer un protocolo oficial para el tratamiento de la sinovitis con carbón activado. “La investigación comenzó en el policlínico Alcides Pino, donde hemos atendido al­rededor de 485 casos con una efectividad superior al 95 por ciento. Contamos ya con una tesis de residencia que respalda el método”, señala.

La carbotecnia ha co­sechado doble fruto. Por un lado un ahorro millonario para los centros asisten­ciales donde se ha genera­lizado, al poder trasladar el tratamiento al hogar, y lo que es aun más valioso, la satisfacción profunda de sanar. Como afirma la doc­tora, su premio mayor resi­de en devolver el bienestar con un elemento tan simple e inocuo como el carbón.

Lianne Fonseca Diéguez/ Trabajadores

