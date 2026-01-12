Cuba tvyumuri

Cuba reafirma postura sobre relaciones con Estados Unidos

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó este lunes la disposición de su gobierno para entablar un diálogo constructivo con Estados Unidos, aunque especificó que actualmente no existen conversaciones activas más allá de «contactos técnicos en el ámbito migratorio».

A través de sus redes sociales, Díaz-Canel afirmó que siempre ha estado abierto a mantener un «diálogo serio y responsable» con los sucesivos gobiernos estadounidenses, entre ellos el actual, pero insistió en que el intercambio debe basarse en «igualdad soberana y respeto mutuo».Agregó que la relación entre ambos países debe fundamentarse en principios de Derecho Internacional y en el beneficio recíproco, sin injerencia en los asuntos internos de Cuba.

«Como demuestra la historia, las relaciones entre EE. UU. y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica», expresó.

Díaz-Canel abordó, además, el impacto del bloqueo económico, y señaló que su origen y extremo endurecimiento son resultado de una política fallida que no guarda relación con los cubanos residentes en Estados Unidos.

«Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami», comentó, refiriéndose a las dificultades que enfrentan muchos connacionales en su búsqueda de una vida mejor.

El Presidente cubano recordó la existencia de Acuerdos Migratorios bilaterales que están en vigor, los cuales, aseguró, Cuba cumple «escrupulosamente» y, en tal sentido, reiteró la importancia de establecer un marco de colaboración que respete la independencia de la isla y promueva un intercambio positivo y beneficioso para ambas naciones.

Juventud Rebelde 

 

 

