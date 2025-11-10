Noticias tvyumuri

Venta de boletos para transportación interprovincial se restablece gradualmente

Por Redacción TV Yumurí
De acuerdo con una publicación del titular de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en su página en Facebook, los canales de venta son los tradicionales: la APK Viajando y las agencias de reservación, estas últimas desde las 8:30 a.m.Precisa la nota que se comercializará a partir del lunes 10 de noviembre de 2025:

  • Todas las rutas de la programación de Ómnibus Nacionales.
  • Toda la programación del servicio marítimo que cubre la ruta Nueva Gerona – La Habana y La Habana-Gerona.
  • La programación del tren La Habana–Holguín.

No se comercializarán las rutas nacionales de los servicios de transportación ferroviarios a los demás destinos en el oriente del país, porque estas aún se mantienen suspendidas debido a los impactos provocados por el huracán Melissa en las vías y en la infraestructura ferroviaria en las provincias orientales.

El texto anticipa que, a partir del martes 9 de diciembre, se restablecerá el ciclo normal de venta (30 días de anticipación).

Tomado de Juventud Rebelde

