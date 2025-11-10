Venta de boletos para transportación interprovincial se restablece gradualmente

Todas las rutas de la programación de Ómnibus Nacionales.

Toda la programación del servicio marítimo que cubre la ruta Nueva Gerona – La Habana y La Habana-Gerona.

La programación del tren La Habana–Holguín.

No se comercializarán las rutas nacionales de los servicios de transportación ferroviarios a los demás destinos en el oriente del país, porque estas aún se mantienen suspendidas debido a los impactos provocados por el huracán Melissa en las vías y en la infraestructura ferroviaria en las provincias orientales.

El texto anticipa que, a partir del martes 9 de diciembre, se restablecerá el ciclo normal de venta (30 días de anticipación).

Tomado de Juventud Rebelde