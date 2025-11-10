2025: Entre los más cálidos 

La alarmante racha de temperaturas excepcionales ha continuado en 2025 y se prevé que el año se convierta en el segundo o el tercero más cálido jamás registrado, según datos actualizados publicados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un boletín sobre el estado del clima mundial.

Cada uno de los últimos 11 años, de 2015 a 2025, habrá sido uno de los 11 años más cálidos desde que se inició el registro de observaciones hace 176 años, y los últimos tres serán los tres años más cálidos de los que se tiene constancia.

La temperatura media cerca de la superficie entre enero y agosto de 2025 estuvo 1.42 °C por encima del valor medio de la era preindustrial, según se indica en el informe de la OMM.

Las concentraciones de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera y el contenido calorífico de los océanos alcanzaron magnitudes sin precedentes en 2024 y prosiguieron con su escalada en 2025.

La extensión del hielo marino del Ártico después del período invernal de congelación fue la más baja jamás observada, y en la Antártida la extensión del hielo marino estuvo muy por debajo de la media durante todo el año.

La tendencia de aumento del nivel del mar a largo plazo continuó, a pesar de una mínima bajada transitoria debida a factores naturales, según se explica en el informe.

Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos acaecidos hasta agosto de 2025 −desde lluvias e inundaciones devastadoras hasta abrasadores episodios de calor y descomunales incendios forestales− tuvieron consecuencias en cadena para las personas, sus medios de subsistencia y los sistemas alimentarios.

Ello impulsó a mucha gente de múltiples regiones a desplazarse y socavó el desarrollo sostenible y el progreso económico, señala la OMM.

“Esta insólita racha de altas temperaturas, combinada con el aumento récord de las concentraciones de gases de efecto invernadero del año pasado, deja claro que será prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1.5 °C en los próximos años sin que las temperaturas superen transitoriamente ese umbral”, advirtió la la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Pero añadió que “la ciencia también es tajante al afirmar que todavía es completamente posible, y esencial, reducir las temperaturas para el calentamiento hasta los 1.5 °C hacia finales de siglo”.

Al citar el informe de la OMM durante su declaración ante la Cumbre del Clima de Belém (Brasil), el secretario general de la ONU, António Guterres dijo que “en cada año en que se supere el umbral de 1.5 °C las economías se verán severamente afectadas, se exacerbarán las desigualdades y se producirán daños irreversibles”.

Guterres insistió en que “debemos actuar ahora, con gran rapidez y a gran escala, para que el rebasamiento sea lo más pequeño y breve posible, para limitar al máximo la gravedad de sus consecuencias, y para que las temperaturas vuelvan a situarse por debajo del límite de 1.5 °C antes de que termine el siglo”.

La OMM ha publicado el boletín sobre el estado del clima mundial en 2025 con motivo de la cumbre celebrada durante el trigésimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP30) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Belém.

Según la OMM, en 10 años se ha más que duplicado el número de países que declaran disponer de sistemas de alerta temprana de peligros múltiples, ya que se ha pasado de 56 países en 2015 a 119 en 2024. Sin embargo, el 40% de los países aún carecen de este tipo de sistemas y se debe actuar con premura para subsanar esas carencias. (ALH)

