Sesiona Consejo Provincial de Gobierno en Matanzas con la presencia de Esteban Lazo

En Matanzas sesiona de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno Provincial, con la presencia del Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández.

La gobernadora, Marieta Poey Zamora, presenta un informe sobre la implementación de los acuerdos y decisiones adoptados en el XI Pleno del Comité Central del Partido y el VI Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros durante el Análisis del Plan y el Presupuesto para el año 2026.

El Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, participa mediante videoconferencia.

Entre los temas de la agenda destacan un análisis de la marcha del Programa para corregir distorsiones; el funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular y la situación con los planteamientos de la población; así como la rendición de cuentas de la gobernadora de Matanzas, y la palabras del Primer Ministro sobre el funcionamiento de la provincia.

Los miembros del Consejo de Gobierno dedicaron un minuto de silencio en honor a las víctimas de la agresión de Estados Unidos a Venezuela y aprobaron una declaración condenando la ingerencia de Tump.

En la sesión participa el Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo.

Los asistentes recordaron la entrada de la Caravana de la Libertad con Fidel al frente hace 67 años a la provincia.

