Petro convoca a movilización nacional contra amenazas de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la primera movilización del 2026, un llamado al pueblo a salir a las plazas públicas del país este miércoles 7 de enero, en rechazo a la agresión y amenazas por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
La convocatoria surge como respuesta directa a las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien calificó al jefe de Estado colombiano de “enfermo” y lo acusó de respaldar la producción de drogas, dejando abierta la posibilidad de una intervención militar en territorio colombiano.
Petro, a través de dos mensajes difundidos en sus redes sociales, aseguró que la movilización busca defender la soberanía nacional frente a lo que considera una amenaza de invasión por parte de Washington y anunció que encabezará personalmente la concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
El mandatario también invitó a los colombianos a izar la bandera tricolor en sus hogares como símbolo de apoyo a la autodeterminación nacional y rechazo a cualquier injerencia extranjera. El llamado de Petro es el despertar de Colombia contra el colonialismo que busca imponerse en la región, tomando como ejemplo los bombardeos en Caracas, violencia que pone en total vulnerabilidad a la región ante la injerencia del imperialismo.
Grupo de Puebla repudia amenazas de Trump contra mandatarios de Colombia y México
Integrantes del Grupo de Puebla repudiaron las recientes amenazas y declaraciones intimidatorias de Donald Trump, dirigidas contra los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, respectivamente.
El mecanismo de articulación política progresista señaló en un comunicado que dichas expresiones de Trump buscan «amedrentar a gobiernos democráticamente electos y reinstalar una lógica de coerción incompatible con la convivencia pacífica entre Estados soberanos».
Agregó que se producen también en un contexto de extrema gravedad, marcado por la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, así como de la privación de la libertad de su presidente, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.
El Grupo de Puebla afirma que esos hechos constituyen «una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza». (ALH)