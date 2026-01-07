Petro convoca a movilización nacional contra amenazas de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la primera movilización del 2026, un llamado al pueblo a salir a las plazas públicas del país este miércoles 7 de enero, en rechazo a la agresión y amenazas por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

La convocatoria surge como respuesta directa a las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien calificó al jefe de Estado colombiano de “enfermo” y lo acusó de respaldar la producción de drogas, dejando abierta la posibilidad de una intervención militar en territorio colombiano.

Petro, a través de dos mensajes difundidos en sus redes sociales, aseguró que la movilización busca defender la soberanía nacional frente a lo que considera una amenaza de invasión por parte de Washington y anunció que encabezará personalmente la concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El mandatario también invitó a los colombianos a izar la bandera tricolor en sus hogares como símbolo de apoyo a la autodeterminación nacional y rechazo a cualquier injerencia extranjera. El llamado de Petro es el despertar de Colombia contra el colonialismo que busca imponerse en la región, tomando como ejemplo los bombardeos en Caracas, violencia que pone en total vulnerabilidad a la región ante la injerencia del imperialismo.