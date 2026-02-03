Refuerzan atención médica en Unión de Reyes ante bajas temperaturas

Foto: Tomadas del perfil de Comunicadora Salud UR

Como parte de las acciones de atención diferenciada durante el período de bajas temperaturas, trabajadores del Policlínico Octavio De la Concepción, en el poblado de Alacranes, desarrollan un programa de visitas a adultos mayores que viven solos, así como a lactantes y gestantes.

Estas jornadas permiten llevar la atención médica directamente a los hogares y priorizar a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Durante los recorridos, profesionales de las batas blancas realizan evaluaciones médicas integrales, seguimiento personalizado y ofrecen orientaciones para la prevención de enfermedades respiratorias, frecuentes en la etapa invernal.

Asimismo, refuerzan mensajes educativos sobre el autocuidado, la higiene, la alimentación y la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma.

Al referirse a estas acciones, Yusbel Pita Marrero, director del centro, resaltó la importancia de las visitas domiciliarias como una vía esencial para garantizar una atención más humana, cercana y efectiva.

Destacó además que el acompañamiento médico y emocional resulta clave para proteger la salud y el bienestar de quienes enfrentan el invierno en condiciones de mayor riesgo.

Como parte de la estrategia de salud en el municipio Unión de Reyes, estas iniciativas continuarán desarrollándose de manera sistemática, con el objetivo de fortalecer la prevención y reafirmar el compromiso del sistema de salud con la atención integral, especialmente en los meses de invierno, cuando incrementa la vulnerabilidad de determinados grupos poblacionales.

