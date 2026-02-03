Prevén afectación de 1 880 MW en horario pico de este martes

A las 06:00 horas de este martes, la disponibilidad del sistema eléctrico nacional era de 1 060 MW y la demanda, de 1 690 MW, con 750 MW afectados, informó la Unión Eléctrica en su parte para la jornada.

Para el horario de la media, se estima una afectación de 980 MW.

Entre las principales incidencias, la UNE menciona en avería la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y la CTE Antonio Guiteras.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 341 megavatios fuera de servicio.

Para el horario pico, se espera la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, con 80 MW, y de la unidad 5 de la CTE Renté, con 60 MW, ambas en proceso de arranque.

Con este pronóstico, la UNE prevé para el pico de esta jornada una disponibilidad de 1 200 MW y una demanda máxima de 3 050 MW, con un déficit de 1 850 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 880 MW en este horario.

En el día de ayer, se afectó el servicio por déficit de capacidad durante 23 horas y siete minutos, quedando todo restablecido a las 02:18 horas de la madrugada de este martes. Se comenzó a afectar nuevamente el servicio a las 04:38 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el lunes fue de 1 968 MW, a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 959 MWh, con 513 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media. (ALH)