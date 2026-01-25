Pronóstico del Tiempo para hoy

Pronóstico del Tiempo para el resto del día de Hoy 25 de enero de 2026

Amanecerá con poca nubosidad, excepto hacia el norte del centro y oriente donde estará parcialmente nublado, con nublados y aisladas lluvias en el norte oriental. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en todo el territorio nacional, nublándose en algunas localidades en la tarde con escasas precipitaciones.

Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 31 grados Celsius, superiores en localidades del interior oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados Celsius.

Los vientos serán del sudeste al sur en el occidente, del este al sudeste en el centro y oriente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET

