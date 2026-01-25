Anuncian calendario de la Serie de las Américas Caracas 2026

El calendario de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 que se disputará del 5 al 13 de febrero, con siete equipos participantes, fue anunciado este sábado.

El Comité Organizador del certamen, junto a la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), dio luz verde al calendario de una justa que reunirá a Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba, Argentina y al anfitrión Venezuela, en dos templos donde la pelota se vuelve rito: el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

La primera campanada sonará el jueves 5 de febrero con una triple función. Abrirán fuego Argentina y Curazao en La Rinconada (13:30, hora local), luego chocarán Nicaragua y Colombia en Macuto (16:30) y, como plato fuerte, Venezuela debutará ante Panamá cuando la noche caiga sobre Caracas (19:30).

Esa fase inicial será un largo rosario de 21 batallas bajo el formato de todos contra todos, con 14 encuentros en el Monumental y siete en Macuto, hasta decantar a los cuatro elegidos que cruzarán la frontera hacia las semifinales.

El 12 de febrero, el Monumental vestirá de gala para los duelos decisivos: el segundo frente al tercero por la tarde y el líder ante el cuarto en la noche, en una jornada donde solo sobrevivirán los que sepan convertir la presión en leyenda.

La medalla de bronce se definirá el 13 de febrero en Macuto, salvo que Venezuela esté en disputa, caso en el cual la escena se mudará al Monumental. Y allí mismo, bajo luces que prometen eternidad, se jugará la gran final: un solo equipo alzará el trofeo y escribirá su nombre en la memoria del béisbol continental.

Prensa Latina

