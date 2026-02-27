Acopio Matanzas: acciones para garantizar la comercialización

Lograr variedad y presencia estable de productos en los mercados agropecuarios estatales resulta el objetivo de la empresa provincial de Acopio de Matanzas.

En este contexto complejo, la comercialización se dificulta y por ello la estrategia de la entidad integra alternativas prácticas, como el empleo de triciclos eléctricos y la tracción animal en municipios del territorio.

Se garantizan niveles de viandas, hortalizas y frutales, aunque son insuficientes para la demanda de la población matancera. En el Mercado Armando Mestre, los clientes reconocen el esfuerzo por brindar un mejor servicio.

El Bosque constituye una de las unidades insignes de la ciudad yumurina y sus trabajadores apuestan por un mejor servicio al cliente. El uso de los canales digitales para el pago de los productos es una facilidad por la que apuestan los mercados de la cabecera provincial.

El contexto actual signa la gestión de la empresa estatal socialista que compite en un creciente y diverso entorno de actores económicos. La formación de precios deviene una tarea pendiente cuando el salario pierde capacidad adquisitiva.

Acopio, como balancista de la provincia, tiene retos crecientes ante el déficit de combustibles. Por ello, las medidas que se adopten deben tener como epicentro al destinatario final, que es el pueblo matancero.

