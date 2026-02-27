Agricultura Matanzas tvyumuri

Organopónico El triángulo aspira a producir más

Por Mayara Hernández Infante 0 Comentario #Matanzas #Organopónico El Triángulo #Programa de la Agricultura Urbana Suburbana y Familiar #TV Yumurí

La producción de hortalizas y otros resulta de los objetivos priorizados en el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.

En Matanzas destaca el organopónico El Triángulo, que cuenta con casi 70 canteros y es gestionado por el usufructuario Juan Gualberto Rodríguez.
Martes, jueves y sábado abre el punto de venta de esta unidad, cuyo propósito en este año es acercarse a un rendimiento de 18 kg por metro cuadrado.

El colectivo laboral muestra experiencia en la tarea y disciplina en cada jornada. Su aporte a centros asistenciales, educativos y otros los hace referentes de la acertada gestión de la agricultura de ciudad.

By Mayara Hernández Infante

