Judoca cubana Dayanara entre candidatas a Premios Anuales panamericanos

Foto: Tomada de JIT

La cubana Dayanara Cubelo Travieso aparece entre las tres candidatas al Premios Anuales de 2025 de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ), resultado que se dará a conocer el 14 del presente mes.

El Panel Informativo de la CPJ publica hoy la relación de las candidatas, en el que están también la brasileña Nicole Marques y la peruana Driulys Rivas Bocanegra.

La información, bajo el título EL FUTURO DEL JUDO ES HOY: NOMINADAS JUNIOR FEMENINO 2025, destaca «El talento joven de Panamérica no tiene límites. Presentamos a las tres atletas que han destacado por su proyección, técnica y resultados en la categoría Atleta Junior Femenino durante el 2025».

«Cada una de estas atletas ha sido postulada por su Federación Nacional ante la Comisión de Reconocimientos de la CPJ. Este proceso evalúa no solo sus medallas, sino su compromiso con los valores y principios filosóficos del judo.

Este jueves también se dio a conocer que otro cubano, Iván Felipe Silva, está entre los cuatro candidatos al Premio, pero en la categoría Senior masculina.

En este caso, la información, con el título «Maestría y fuerza: nominados Atleta Senior Masculino 2025», resalta «el 2025 fue un año de intensidad en el tatami y ellos fueron protagonistas indiscutibles. Presentamos a los titanes que aspiran al máximo galardón en la categoría Atleta Senior Masculino de los Premios Anuales CPJ».

«El proceso oficial: estás candidaturas han sido presentadas oficialmente por sus Federaciones Nacionales ante la Comisión de Reconocimiento de la CPJ. Cada nominación respalda un año de rendimiento deportivo excepcional, técnica y compromiso con los valores del judo».

«¿Cuando conoceremos al ganador? La Comisión de Reconocimientos está finalizando el proceso de evaluación. Los resultados oficiales se anunciarán el próximo 14 de febrero de 2026».

Carlos González Rego/ ACN

Post Views: 1