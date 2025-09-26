Salud

Reanudan en Colón movimiento: Centros saneados

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario

La compleja situación con el alza de albovirosis se reanuda en Colón el movimiento: Centros Saneados.

El objetivo resulta que cada colectivo trabaje en la higienización de las áreas interiores y exteriores. Labores como la chapea, la eliminación de focos de mosquitos, mantener de forma sistemática el autofocal y labores de saneamiento ambiental constituyen prioridad.

Corresponderá al personal técnico del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología certificar las condiciones en cada lugar y otorgar la categoría de saneado.

La reevaluación se realizará de forma periódica y ante irregularidades se revocará la condición hasta que sean resultas las dificultades detectadas.

Se prevén jornadas intensivas para lograr sostenibilidad en las acciones acometidas.

By Iris Quintero Zulueta

