Autoridades matanceras chequean obras en la margen sur del Rio San Juan

Autoridades matanceras prevén un amplio programa de reconstrucción e inauguración de obras para celebrar el aniversario de la urbe yumurina en el mes de octubre.

La reanimación del margen sur del Río San Juan forma parte de las acciones. El proyecto incluye la construcción de viviendas y un área deportiva, espacio que agregará un nuevo valor de uso para beneficio de la población.

Durante el recorrido analizaron el mantenimiento del casco histórico de la ciudad y los avances constructivos del centro gastronómico Cerdicentro.

En el chequeo fueron temas clave la vandalización de las luminarias y la decisión de remover la pieza escultórica «Mi Casa» ubicada en la Plaza La Vigía.

En el encuentro estuvieron presentes la gobernadora de la provincia, Marieta Poey Zamora y la Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Matanzas, Yannara Concepción Domínguez, junto a los directivos e inversionistas de Vivienda, Recursos Hidráulicos y Patrimonio.

