Salud tvyumuri

Jovellanos refuerza ofensiva sanitaria contra la arbovirosis

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Arbovirosis #Control sanitario #Jovellanos #TV Yumurí

Aunque los casos de arbovirosis han disminuido en las últimas semanas, el municipio de Jovellanos mantiene activa su estrategia de control sanitario para evitar un rebrote. Autoridades locales insisten en que la vigilancia no puede relajarse ante la persistencia del mosquito Aedes Aegypti y las condiciones climáticas que favorecen su reproducción.

Coordinación intersectorial para una respuesta integral

Un equipo temporal de trabajo, presidido por Edgar Ferrera Correa, Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en ese territorio, lidera las acciones de saneamiento. Las iniciativas involucran a múltiples organismos y entidades en una ofensiva intersectorial que busca cortar las cadenas de transmisión y eliminar criaderos del vector.

Principales medidas implementadas:

– Fumigación intensiva en zonas de riesgo y focos identificados.

– Pesquisas activas para detectar casos febriles.

– Saneamiento de áreas urbanas e interresidenciales.

– Campañas de educación sanitaria comunitaria para fomentar la participación ciudadana.

Además, se ha habilitado un equipo de atención en la sala de rehabilitación municipal para pacientes con secuelas, como parte del seguimiento integral a quienes han padecido la enfermedad.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Las autoridades locales reiteran que, a pesar de los indicadores epidemiológicos favorables, es imprescindible mantener las medidas de control.

La población, convocada a colaborar activamente, debe mantener sus patios limpios, eliminar depósitos de agua y permitir el acceso del personal de salud a sus viviendas.

La experiencia de Jovellanos confirma que la prevención sostenida y la acción comunitaria son fundamentales para contener brotes epidémicos, incluso cuando las cifras parecen alentadoras.

 

Post Views: 1

By Yosier Argüeso Miranda

Entradas relacionadas

Noticias tvyumuri

Venta de boletos para transportación interprovincial se restablece gradualmente

Redacción TV Yumurí
Cultura tvyumuri

Mariela Color y sus experiencias en la I Feria de Innovación

Redacción TV Yumurí
Ciencia tvyumuri

Melissa nos dejó enseñanzas

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Salud tvyumuri

Jovellanos refuerza ofensiva sanitaria contra la arbovirosis

Cuba Destacados

Señalan juicio oral contra Alejandro Gil Fernández para este martes

Matanzas

Frente frío en Matanzas

Cultura

José María Vitier: historia, modernidad y arte