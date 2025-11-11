Deportes tvyumuri

Jovellanos vibra con la Copa Deportiva Pioneril

Desde el pasado sábado, Jovellanos, se convirtió en epicentro del deporte infantil y juvenil con el inicio de la Copa Deportiva Pioneril, una cita que se extenderá durante varias semanas y que celebra el talento emergente de las nuevas generaciones, rinde homenaje a dos figuras históricas: Antonio Guiteras Holmes y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio.

Inauguración con espíritu revolucionario

La ceremonia de apertura reunió a autoridades locales, directivos del INDER, glorias deportivas y atletas en activo, quienes destacaron el papel del deporte como herramienta esencial en la formación integral de niños y adolescentes.

En cada disciplina, los jóvenes participantes demostraron su compromiso con los valores de disciplina, respeto y entrega, mientras que jueces y árbitros reafirmaron su deber de actuar con justicia e imparcialidad.

Más que una competencia: una escuela de valores

La Copa Pioneril trasciende el ámbito competitivo. Es una manifestación viva del deporte revolucionario cubano, que apuesta por la masividad, inclusión y desarrollo desde edades tempranas. Este tipo de iniciativas permite detectar talentos, fomentar el trabajo en equipo y cultivar valores que fortalecen no solo el músculo, sino también el carácter.

Fidel lo dijo: el deporte es integración

Como expresó el Líder Histórico de la Revolución Cubana el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: “El deporte es salud, es educación, es cultura, es integración social”. En Jovellanos, esa visión se convierte en acción concreta, sembrando hoy los campeones del mañana y consolidando el compromiso de Cuba con el desarrollo humano a través del deporte.

