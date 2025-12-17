Jovellanos conmemora el 67 Aniversario de la Revolución Cubana

Con un emotivo acto político-cultural en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Apícola, los residentes de este municipio matancero conmemoraron el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana, a pocos días de la efeméride nacional.

La actividad, presidida por la funcionaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Yakelyn Vergara Jorge, sirvió de marco para la entrega del carné partidista a un grupo de trabajadores destacados. Asimismo, se reconocieron a varios organismos por sus resultados en el proceso emulativo vinculado a la histórica fecha, con un agasajo especial al colectivo anfitrión de la UEB Apícola.

El programa incluyó presentaciones culturales a cargo de pioneros e instructores de arte, que amenizaron lel acto.

Al pronunciar las palabras centrales, Edgar Ferrera Correa, Primer Secretario del PCC en el municipio, subrayó la trascendencia histórica del 1ro de enero de 1959. Además, realizó un balance de los resultados y desafíos de Jovellanos durante el 2025.

Ferrera Correa felicitó a los nuevos militantes, a los organismos reconocidos, así como a todos los jovellanenses a quienes exhortó a trabajar unidos en el año 2026. Este período, destacó, tendrá un significado especial, pues estará dedicado a honrar la memoria del Líder Histórico de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«Lo haremos desde la crítica y la autocrítica, no para las faltas sino como acicate para la acción transformadora, cambiando todo lo que deba ser cambiado, que es lo que espera de los revolucionarios», concluyó el dirigente.

