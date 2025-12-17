Radio Varadero con nuevos retos para 2026

En un ambiente de unidad y balance crítico, Radio Varadero celebró su Asamblea Anual correspondiente a 2025, año en que cumplió dos décadas al aire.

El colectivo evaluó un período de intenso trabajo marcado por logros en su programación, pero también por desafíos tecnológicos apremiantes.

El informe presentado destacó la garantía de más de 3000 horas de transmisión, cumpliendo con su misión informativa, educativa y de entretenimiento para la comunidad.

Entre los principales resultados se resaltó el equilibrio de una parrilla con 20 espacios (17 propios), diseñada para públicos heterogéneos. La difusión de música cubana alcanzó el 88.5% del total transmitido.

Se reconoció el trabajo de realizadores del podcast «Varadero más que sol y playa», premiado por su contribución al patrimonio local, y se valoró el fortalecimiento de vínculos con instituciones como el CITMA, la AHS y la UNEAC. Espacios como «Claro y preciso» facilitaron, según la dirección, un vínculo directo de la población con las autoridades.

El gran reto: la brecha tecnológica y digital

Sin eludir las dificultades, el colectivo identificó como principales desafíos una infraestructura tecnológica deficiente y la escasa presencia de sus creaciones en el entorno digital.

Frente a este panorama, las proyecciones para 2026 se centran en incrementar la presencia e impacto de la radio en Internet, fortalecer la gestión de contenidos para garantizar coherencia y diversidad, proteger y promover el patrimonio cultural radial, completar la plantilla con recursos humanos competentes en implementar propuestas para la sostenibilidad financiera.

La asamblea, que contó con la presencia de Odalys Oriol Miranda Suárez, Directora Provincial de la Radio en Matanzas, concluyó reconociendo el esfuerzo del colectivo y reafirmando el compromiso de la emisora con la divulgación veraz. Con la vista puesta en el próximo año, Radio Varadero se proyecta como la voz de la comunidad, decidida a superar las adversidades tecnológicas para seguir siendo un medio de referencia.

