Inició en Colón proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno

A los núcleos del Partido de las empresas de Comercio y Gastronomía y Artesanía y Decoración les correspondió, en Colón, iniciar el estudio y análisis del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía.

Invitados a este intercambio trabajadores no militantes y cuadros de unidades empresariales de base.
En el debate destacaron las propuestas a lograr el protagonismo de la empresa estatal socialista en la producción de bienes y servicios.

Los principales planteamientos lo refirieron a la autonomía, el control, las alternativas para lograr ventas netas y la inserción en la exportación.
Entre otras propuestas estuvieron las relacionadas con el redimensionamiento de las estructuras administrativas y los vínculos con actores económicos no estatales.

En ambas entidades concierne la atención a las políticas sociales, la reducción del delito con acciones claves, así como la contribución a la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional del país.

Las reuniones de estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía ofrece la oportunidad de aportar propuestas para mejorar el entorno económico y social en el territorio.

