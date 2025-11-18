Cultura tvyumuri

Gana periodista matancera premio y mención en La Vuelta Abajo

Por Redacción TV Yumurí
La periodista matancera Jessica Mesa Duarte se alzó con premio y mención en realización periodística en el Décimo Tercer Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo, que sesionó del 11 al 15 de noviembre en curso en la occidental provincia de Pinar del Río.
Con el trabajo Un SOS a la vida para Sauto, la radialista matancera incursiona en el impacto del cierre temporal de la institución cultural, que es además Monumento Nacional, con el uso del lenguaje periodístico y la yuxtaposición de fuentes que sostienen los argumentos.
Con el propósito de estimular la excelencia y profesionalidad en la creación radial de las nuevas generaciones de realizadores se desarrolló el evento con la participación de profesionales nacionales y extranjeros.
Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz y la Dirección provincial de Radio, en su décimotercera edición se dedicó especialmente al aniversario 95 de la radio pinareña, que se celebrará en febrero de 2026.
Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

