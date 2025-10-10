Refuerzan atención en hospital de Cárdenas

Continúan las acciones para asegurar la atención a los pacientes que lleguen con síntomas febriles y su posterior tratamiento en el Hospital Territorial Julio Aristegui Villamil de Cárdenas.

La institución sanitaria cuenta con el apoyo de especialistas de la provincia y refuerzo de médicos y personal de enfermería de otros municipios. En las próximas horas arribará al centro asistencial una brigada de 10 médicos más para garantizar la constancia en la atención a casos febriles.

En horas de la tarde de este jueves 8 de octubre, el Ministro de Salud, José Angel Portal Miranda, llegó a la institución para comprobar las acciones implementadas.

Un equipo de trabajo del Ministerio de Salud Pública que desde hace varios días evalúa la situación le informó sobre lo logrado hasta el momento. Lo principal resulta el aseguramiento de medicamentos y las condiciones para el ingreso de los casos que lo requieran.

Portal Miranda insistió en la necesidad de mantener la estrategia para que la higiene del hospital sea permanente y que la organización interna de trabajo permita el flujo de atención a pacientes con mayor rapidez, dado al alto número de quejas de la población lo que demuestra que aún no es eficiente el servicio.

El Ministro recalcó la importancia de no descuidar los casos que presentan enfermedades crónicas para que no lleguen a la gravedad. Igualmente instó a bajar los tiempos de espera en cuerpos de guardia porque es ahí donde nace el criterio de que la institución está colapsada.

Otro aspecto que se reforzará es la atención en el laboratorio clínico para lograr mayor prontitud en la realización de los análisis pues días atrás fue una de las mayores insatisfacciones.

