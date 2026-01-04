Tildan de cobarde ataque de EEUU instalaciones de salud en Venezuela

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud de Venezuela, Gabriela Jiménez, denunció que en la mayor expresión de cobardía Estados Unidos bombardeo hoy los almacenes del Programa de Diálisis y Hemodiálisis del Sistema Público Nacional.

En su cuenta de Telegram, la ministra de Ciencia y Tecnología expresó que no bastó la desaparición forzosa del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, sino que pretendieron afectar el derecho a la salud de nuestros pacientes con enfermedad renal.

“Fieles al compromiso con nuestro pueblo seguimos en pie de lucha, junto a nuestra clase obrera del sector salud, garantizando la debida continuidad en atención de nuestros pacientes”, afirmó.

El mensaje es acompañado por un comunicado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el que ratificó que fueron bombardeados “los almacenes del programa de diálisis y nefrología, ubicados en el estado de La Guaira, por el Gobierno de Estados Unidos”.

Subrayó que los ataques militares en contra de programas de salud buscan deliberadamente limitar la disponibilidad de insumos para la atención de más de nueve mil pacientes renales que son beneficiados gratuitamente por el IVSS en las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

El texto denunció ante la opinión pública y la comunidad internacional “esta acción criminal” del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la salud y a vivir en paz de los venezolanos.

Afirmó que, ante los ataques terroristas del imperialismo norteamericano, el Gobierno bolivariano “se mantiene indeteniblemente en pie de lucha, garantizando la debida atención de los pacientes con enfermedad renal” con la mística y compromiso patriótico que caracteriza a la clase obrera del sector salud.

Asimismo, el IVSS se declaró firme en defensa de la paz, el derecho a la salud, la independencia nacional y apoyo irrestricto a nuestro conductor de victorias, el presidente Nicolás Maduro.

Concluyó que tal como lo afirmó el comandante eterno Hugo Chávez, “en cualquier circunstancia, ¡seguiremos en unidad, lucha, batalla y victoria! ¡Por un seguro más social!”.

Tomado de Prensa Latina

