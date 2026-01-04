En Perico la educación como pilar importante en la formación de valores

La directora municipal de educación en Perico, Madelaine Cartaya Menéndez, explicó la marcha del programa de atención a la niñez. El sector basa su trabajo en los artículos 86 y 87 de la Constitución de la República de Cuba. Estos artículos definen a los menores como sujetos de derechos ante el Estado, la sociedad y la familia. El sistema protege a los infantes contra todo tipo de violencia y garantiza la tranquilidad ciudadana. También el Código de la Niñez y la Juventud regula la labor de los educadores bajo la Resolución 16 de 2021.

El plan municipal prioriza el trabajo preventivo en las escuelas y comunidades. Los maestros buscan la transformación positiva de los pioneros y estudiantes para el futuro de la patria. El programa abarca componentes instructivos, formativos y laborales de manera integral. Los docentes reciben superación constante a través del Ministerio de Educación Superior. El éxito de estas acciones se mide mediante los resultados académicos y el comportamiento social de los jóvenes.

El municipio presta atención especial a los alumnos con hábitos nocivos. Los guías trabajan con jóvenes que consumen alcohol, tabaco o psicofármacos. El país combate estos problemas porque dañan la formación de las nuevas generaciones. La Comisión de Prevención Municipal vigila también a los muchachos desvinculados del estudio y del trabajo. Todas las instituciones locales colaboran para reinsertar a estos ciudadanos en la vida escolar activa.

Existen dos centros nuevos de superación integral para jóvenes en el territorio. El Consejo Popular España cuenta con una sede y la zona de El Roque tiene otra. Estas escuelas facilitan el acceso a las aulas en lugares intrincados del municipio. La medida responde a los retos del transporte y la situación energética actual del país. El aumento de la matrícula escolar demuestra el avance del programa en estas localidades rurales.

La familia desempeña un papel clave dentro de cada centro educativo. Los directivos llevan las escuelas de padres directamente a los barrios y circunscripciones. Este formato permite una participación voluntaria y diversa de los tutores legales. Los instructores de arte usan la riqueza de la cultura para unir a la comunidad con la escuela. Recientemente, un proyecto sociocultural de la escuela Abel Santamaría obtuvo el primer lugar en un evento provincial.

El objetivo final del programa es la formación de ciudadanos útiles y honrados. La prevención evita manifestaciones delictivas y conductas antisociales en la sociedad cubana.

