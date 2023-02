El Gobierno de China impuso este jueves un conjunto de sanciones contra las empresas militares estadounidenses Lockheed Martin Corporation y Raytheon Missile and Defense, las cuales suministraban armas a Taiwán en violación de la soberanía e integridad territorial china.

El Ministerio de Comercio de China señaló que estas compañías tienes prohibido realizar inversiones e importar bienes del gigante asiático mientras que sus directivos tienen imposibilitada su entrada al territorio.

De igual forma, las sanciones incluyen multas valoradas en el doble de los contratos suscritos en 2020 con Taiwán. Asimismo, la cartera china impuso un plazo de 15 días para cumplir con los pagos respectivos.

Las autoridades chinas añadieron a las empresas estadounidenses especializadas en la fabricación de armamentos en una “lista de entidades poco confiables”.

Por su parte, la Asamblea Nacional Popular de China condenó esta jornada la resolución aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU. en la cual acusan a Beijing de desarrollar actividades de espionaje a raíz de los acontecimientos vinculados al globo meteorológico que Washington derribó.

En este sentido, el Parlamento chino exigió al Congreso estadounidense “respetar los hechos, el espíritu de la ley internacional y los principios básicos de las relaciones internacionales, parar la difamación y abstenerse de emprender acciones que exacerben la situación”.

A su vez, la instancia legislativa responsabilizó a la Casa Blanca de aprovechar el suceso con el fin de “echar leña al fuego y dejar en claro las intenciones siniestras de contener a China”.

El pasado 4 de febrero, un avión de combate de Estados Unidos derribó en Carolina del Sur un globo civil chino que sobrevolaba a 18 kilómetros de altura mientras acusó el incidente como una labor de espionaje asiática para sacar información de una base nuclear enclavada en Montana.

En cambio, las autoridades chinas precisaron que la entrada del aerostato a territorio de EE.UU. tuvo un carácter accidental y apuntaron que el aparato realizaba investigaciones meteorológicas y se alejó de su recorrido como consecuencia del mal tiempo.

Biden desvincula a China de los tres objetos voladores derribados tras el globo

Este jueves, el presidente estadounidense Joe Biden declaró en rueda de prensa que los tres objetos aéreos que Estados Unidos derribó la semana pasada no pertenecen al programa de vigilancia China o de cualquier otro país, por el contrario, se tratarían de objetos de índole comercial o de investigación.

“Todavía no sabemos exactamente qué eran aquellos tres objetos, pero nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espías de China o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país”, dijo Biden.

Biden señaló que los militares de EE.UU. y Canadá están buscando los restos de esos tres objetos para conocer más detalles. “La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que es muy probable que los tres objetos sean globos vinculados a compañías privadas, instituciones recreacionales o investigadoras que estudian el tiempo o realizan alguna otra investigación científica”, precisó.

Biden enfatizó en que no hay evidencia que apunte a “un aumento repentino en la cantidad de objetos en el cielo”. Y aunque los tres objetos más recientes parecen haber sido benignos, advirtió: “Si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré”.

El presidente también dijo que le pidió al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan que dirija un “esfuerzo de todo el gobierno” sobre cómo abordar futuros incidentes con objetos similares a gran altitud.

Específicamente, el gobierno establecerá un inventario mejorado de objetos aéreos no tripulados sobre el espacio aéreo estadounidense, implementará medidas adicionales para detectar los objetos, actualizará las reglas y regulaciones para actuar frente a este tipo de objetos sobre los cielos de EE.UU. y establecerá normas globales comunes para encuentros similares.

El presidente dijo que espera hablar con el presidente de China, Xi Jinping, sobre el asunto, además de mantener informados a los aliados y al Congreso. “Y espero que lleguemos al fondo de esto, pero no me disculpo por derribar ese globo”, agregó.

Biden mencionó que se tomaron medidas el viernes pasado para sancionar varias compañías vinculadas al programa aeroespacial del Ejército chino y denegarles accesos a tecnologías estadounidenses, agregando que con socios diplomáticos y aliados mundiales se abordó el programa de vigilancia china.

Mientras, informó que los expertos estadounidenses están analizando los restos del globo chino recuperados del fondo del Atlántico, cuyos datos, aseguró, “van a fortalecer las capacidades” de EE.UU.

“Continuaremos el diálogo con China, igual que hemos hecho las últimas dos semanas. Como he dicho desde el comienzo de mi Administración, vemos una competición, y no un conflicto con China. No queremos una nueva Guerra Fría, pero no me disculpo. Y sí competiremos y manejaremos esta competición responsablemente para que no se desvié hacia un conflicto”, añadió. (ALH)

(Con información de TeleSur y RT en Español)

Tomado de Cubadebate