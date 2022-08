El gobierno de Rusia anunció este martes que pudiera romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos si el Congreso de este país la incorpora dentro de la lista de “patrocinadores del terrorismo”.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que «el resultado lógico de tal paso podría ser una ruptura de las relaciones diplomáticas”, establecidas oficialmente en el año 1809.

De igual forma, la representante de la cancillería destacó que la Casa Blanca “corre el riesgo de cruzar finalmente el punto de no retorno con todas las consecuencias consiguientes».

💬 #Zakharova: Having exhausted its sanctions arsenal, the US lawmakers reached out for the ‘potent weapon’ of designating Moscow as a ‘sponsor of terrorism.’

🙄 Make no mistake, if Washington decides to suspend its ties with Moscow, we can live with it. pic.twitter.com/WyPW19sJyG

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 2, 2022