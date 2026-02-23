Mundo

Reelegido Kim Jong Un en Corea del Norte

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Corea del Norte #Elecciones #Kim Jong-un #Partido Comunista #Política

El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte reeligió a Kim Jong Un como su Secretario General en el cuarto día de su 9º Congreso. 

“La elección del jefe del Partido de los Trabajadores de Corea, quien asumirá la gran responsabilidad de conducir al Estado y al pueblo a la victoria en la causa socialista, es de suma importancia en el trabajo del Congreso del Partido”, dijo la agencia estatal de noticias KCNA citando la decisión del IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea.

“El Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea decidió elegir al camarada Kim Jong Un como Secretario General del Partido de los Trabajadores de Corea de acuerdo con la voluntad inquebrantable y las aspiraciones unánimes de todos los delegados, millones de miembros del partido, todo el pueblo y los cuadros y soldados del Ejército Popular para el desarrollo del Partido de los Trabajadores de Corea y la prosperidad del país”, agregó el comunicado.

El Congreso también eligió a los miembros del 9º Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea y aprobó enmiendas a los estatutos del partido.Según KCNA, 138 candidatos fueron elegidos para el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea con la aprobación unánime de los delegados. Además, 111 candidatos fueron elegidos como miembros suplentes del Comité Central mediante los procedimientos de nominación y elección prescritos. (ALH)

Tomado de Vietnam.vn
