Realizaron Festival por la Salud en Unión de Reyes

Más de 200 personas recibieron atención médica especializada durante el Festival por la Salud desarrollado en el Policlínico José Machado de Unión de Reyes, con la participación de profesionales del Hospital Provincial Faustino Pérez.

La jornada incluyó once especialidades médicas de alta demanda como endocrinología, cirugía, oftalmología, reumatología, ortopedia y dermatología.

Raydel Alejandro Sotés Carrera, Director Municipal de Salud, explicó que el municipio vuelve a beneficiarse con el traslado del nivel secundario hacia la comunidad.

“En un momento complejo, llevar estas especialidades al territorio permite mayor accesibilidad. También los profesionales realizaron interconsultas cruzadas y valoraciones del Programa Materno Infantil, incluyendo remisiones inmediatas. Así mismo, iniciaron tratamientos específicos con pacientes con secuelas post arbovirosis .”, precisó.

Elaine Hernández Febles, Responsable provincial de Hospitales en la Dirección General de Salud en Matanzas, destacó que, a pesar de las limitaciones energéticas y de combustible, el sector mantiene como prioridad la cercanía de los servicios.

“Muchos pacientes aguardaban esta visita. Llegar hasta las comunidades es un compromiso y también un privilegio”, afirmó.

Nilda Acosta Mérida, unionense beneficiada, valoró positivamente la experiencia: “Resolver tres consultas en un mismo día es una gran ayuda”.

Yunay Miranda González, unionense beneficiada, expresó su deseo de que se repita sistemáticaente la iniciativa . «Sin dudas, son profesionales que aman su trabajo, gracias por tanta entrega».

La iniciativa de estos festivales por la salud fortalece el principio de equidad en el acceso a la atención especializada, optimiza recursos en escenarios complejos y consolida el vínculo directo entre los niveles primario y secundario del sistema de salud.

