OPEP debate sobre retos del calentamiento global

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) inaugurará este miércoles el octavo seminario internacional con el objetivo de debatir los retos que representa la lucha contra el calentamiento global para la industria petrolera.

El evento de dos días contará con la presencia de ministros de los países miembros de la OPEP y otras naciones productoras y consumidoras de petróleo, así como a representantes de organizaciones internacionales, compañías petroleras y energéticas, académicos y otros expertos de la industria.

Los asistentes al seminario afrontarán problemas y desafíos que enfrenta la industria petrolera, contenida la transición energética, el alivio de la pobreza energética, la seguridad energética, las políticas de cambio climático, la inversión, la tecnología y la innovación.

Entre los participantes al seminario de la OPEP destacan Simon Stiell, responsable de la Convención de la ONU para el Cambio Climático; Kadri Simon, comisaria europea de Energía; y Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), entre otros.

Welcome to Day 1 of the 8th#OPECSeminar taking place at the Hofburg Palace in #Vienna. pic.twitter.com/WXEhCe6i6Y

— OPEC (@OPECSecretariat) July 5, 2023