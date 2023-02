ONU reitera la necesidad de establecer rutas seguras para migrantes y refugiados

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), recientemente, tras el fatídico naufragio que dejó al menos 45 fallecidos frente a la costa de la provincia de Crotone, en la región italiana de Calabria, expresaron en un comunicado conjunto, sus condolencias por la pérdida de las vidas y pidieron a los países que aumenten sus recursos y capacidades para cumplir de manera efectiva con sus obligaciones.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM reveló que, durante este año, han fallecido o desaparecido al menos 220 personas a lo largo de la ruta migratoria del Mediterráneo central.

Las informaciones con las que cuentan ambas organizaciones indican que había al menos 170 personas a bordo de la pequeña embarcación, entre ellas niños y familias, que habían salido de Turquía y procedían principalmente de Afganistán y Pakistán.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, y varias agencias encargadas de la atención a refugiados y migrantes, pidieron acceso urgente a rutas de viaje más seguras y operaciones de rescate más eficaces.

Todas las personas que buscan una vida mejor merecen seguridad y dignidad, reiteró Guterres en un mensaje en su cuenta de Twitter, quien además, aseguró que necesitamos rutas seguras y legales para migrantes y refugiados.

Yet another horrific shipwreck has claimed the lives of dozens of people, including children – this time off the coast of Italy.

I say once again: Every person searching for a better life deserves safety & dignity. We need safe, legal routes for migrants & refugees.

