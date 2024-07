México no participará en reunión de la OEA sobre Venezuela

La canciller de México, Alicia Bárcena, no participará en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que abordará este miércoles los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En su tradicional rueda de prensa conocida como «mañanera», dijo que la OEA ha tomado una actitud parcial al reconocer el triunfo del candidato opositor, Edmundo González, sin presentar ninguna prueba.

Señaló que antes de convocar a esta asamblea, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya había reconocido la victoria opositora, “eso no es ni serio ni responsable”, afirmó López Obrador.

Al mismo tiempo, consideró que es necesario que “se emplace a la autoridad electoral a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen si no hay acuerdos, si no están conformes, deben haber instancias judiciales, hay que acudir a todas las instancias legales pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, eso es muy importante”.

En su conferencia, subrayó que “se tienen que tener pruebas, las actas, pienso que en el procedimiento, aunque se haya realizado de manera electrónica, hay constancias para saber qué sucedió. Porque nos quedamos con 80 por ciento de los resultados”. Por eso, insistió en que se presenten todas las pruebas y también que haya respeto a la autoridad electoral de Venezuela.

López Obrador afirmó que los problemas que enfrenta Venezuela se han estancado porque ha habido demasiado injerencia internacional. Por eso no se les ha encontrado salida, porque se meten mucho del extranjero, no solo los gobiernos, también los medios de comunicación.

A pregunta expresa sobre si la denuncia de fraude que reclama la posición es similar a la que él encabezó en 2006. “No tengo elementos en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas”.

Tomado de Telesur