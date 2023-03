El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este 2 de marzo una medida por la que se crea el nuevo programa Bolsa Familia, destinado a combatir el hambre y la pobreza extrema en el país, informa TeleSur.

Hoje, no salão nobre do Planalto, assinei a volta do Bolsa Família. Esse não é um programa de um governo ou de um presidente, é uma política pública da sociedade brasileira para combatermos a fome e a miséria. #OBolsaFamíliaVoltou

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/fNr5yEvZao

— Lula (@LulaOficial) March 2, 2023