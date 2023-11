El Vaticano permite a gays y trans ser padrinos y testigos en bodas y bautismos

El Vaticano dio su autorización para que personas homosexuales y transexuales puedan ser padrinos y testigos en bodas y bautismos, según se desprende de una carta firmada por el papa Francisco, con respuestas canónicas que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe envió al obispo brasileño de San Amaro, monseñor José Negri, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

“Un transexual —incluso si se ha sometido a tratamiento hormonal y cirugía de reasignación de sexo— puede recibir el bautismo, en las mismas condiciones que los demás creyentes, si no se dan situaciones en las que exista riesgo de generar escándalo público o desorientación en los fieles”, reza la misiva.

En el texto, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, que conduce el mencionado dicasterio, señala que los niños o adolescentes que son hijos de trans también pueden cumplir con ese rito cristiano si están “bien preparados y dispuestos”.

“En determinadas condiciones, puede ser admitido como padrino o madrina un transexual adulto que se haya sometido a un tratamiento hormonal o a una operación quirúrgica”, dice en respuesta a una pregunta.

No obstante, aclara, dado que esa función no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permita ejercerla en caso de que exista peligro de escándalo o “desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesiástica”.

Tomado de Rusia Today