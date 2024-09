Donald Trump, posible objetivo de atentado frente al club de golf

Un tiroteo frente al club de golf de en West Palm Beach, Florida, a la salida del expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano, Donald Trump, llevó al Servicio Secreto a emplear sus armas, confirmaron este domingo fuentes policiales locales.

Según la información preliminar obtenida por la cadena CNN, los funcionarios consultados concluyeron que el individuo armado tenía la intención de atacar a Trump en el propio club de golf.

De inmediato, las redes sociales difundieron imágenes no verificadas del supuesto vehículo del sospechoso, quien fue detenido mientras circulaba por la autopista Interestatal 95 y puesto en custodia por las agencias pertinentes.

En los primeros momentos de difundirse la notica, el diario The New York Post describió a dos personas que intercambiaron disparos frente al lugar elegido para el atentado, pero luego sus fuentes confirmaron la participación de agentes del Servicio Secreto, quienes abrieron fuego contra un hombre al percibir en su poder una pistola.

Poco después, el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Steven Cheung, declaró al político “a salvo” y lejos del tiroteo, sin dar más detalles de momento.

Tomado de Almayaden en Español