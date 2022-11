Comunidad internacional respaldó a Cuba con 185 votos a favor

Con 185 votos a favor, dos abstenciones (Ucrania y Brasil) y dos votos en contra (Estados Unidos e Israel), la comunidad internacional respaldó la resolución cubana sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, presentada en Naciones Unidas.

Desde su cuenta de twitter, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó la que «la verdad puede sonar dura. Pero el bloqueo es inconmensurablemente más duro. Es brutal.

En el informe presentado por el Canciller, se recoge que solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022 Cuba tuvo pérdidas en el orden de los 3 806.5 millones de dólares. La cifra es 49% superior a la reportada entre enero y julio de 2021 , lo cual constituye un récord.

Representantes de naciones como Jamaica, Angola, Nicaragua, Laos, Paquistán, Argelia y Bahamas han expresado su solidaridad con Cuba en los momentos previos a la votación.

De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros 14 meses de la administración de Joe Biden las afectaciones ocasionadas por esta política alcanzaron los seis mil 364 millones de dólares, evidencia del recrudecimiento de las sanciones para ese período. (ALH)

