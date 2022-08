Aumentan las tensiones entre Serbia y Kosovo

Las tensiones entre Serbia y Kosovo crecieron bruscamente el 31 de julio, amenazando con un enfrentamiento entre las dos partes.

«La atmósfera se ha caldeado», declaró el presidente serbio, mientras pedía a todos que «intenten mantener la paz a cualquier precio».

A continuación, repasaremos qué provocó la escalada y cómo se desarrolló.

La causa

La escalada fue provocada por la intención de las autoridades de Kosovo, que proclamó su independencia en el 2008 y que algunos países reconocieron, de prohibir el uso de matrículas (placas o patentes de vehículos) y documentos serbios en su territorio.

El primer ministro de la autoproclamada república, Albin Kurti, confirmó la semana pasada los planes del Gobierno para implementar la medida a partir del 1 de agosto. Las autoridades de Kosovo señalaron que se podrán reemplazar las matrículas hasta el 30 de septiembre.

En cuanto a los documentos personales, el paso obligará a personas con documentos emitidos por Belgrado a reemplazarlos por un certificado especial durante su ingreso a Kosovo.

Críticas de Belgrado

Las autoridades serbias se opusieron a la intención de implementar las medidas en cuestión. Así, el ministro de Asuntos Exteriores serbio, Nikola Selakovic, dijo el 30 de julio que los líderes de Kosovo preparan «un infierno» en los próximos días.

Por su parte, Vucic se dirigió el 31 de julio con un mensaje a la nación y afirmó que el Ejército kosovar planea realizar un ataque contra la población serbia que vive en el norte de la provincia autónoma de Kosovo y Metojia. «No creo que hayamos estado nunca en una situación más difícil y complicada que la de hoy. ¿Por qué he dicho eso? El régimen de Pristina intenta, presentándose como víctima, explotar los ánimos del mundo», manifestó.

«La atmósfera se ha caldeado y los serbios no sufrirán más atrocidades», afirmó el mandatario. «Mi súplica a todos es que intenten mantener la paz a cualquier precio. Pido a los albaneses que entren en razón y a los serbios que no caigan en las provocaciones», agregó. Al mismo tiempo, pidió a las grandes potencias que reconocieron la independencia del territorio kosovar «que presten un poco de atención a la ley y la realidad sobre el terreno y no permitan que sus pupilos causen conflictos».

Bloqueo de carreteras, disparos y alertas antiaéreas

Mientras tanto, en medios serbios aparecieron reportes de que las fuerzas de Kosovo se reunieron en la parte sur de la ciudad de Kosovska Mitrovica, en el puente que lleva a la parte norte, habitada por serbios. Según la información difundida, las fuerzas especiales kosovares han cerrado los pasos fronterizos y sonaron las sirenas antiaéreas en el norte de la urbe.

Los medios de comunicación serbios informaron que unos 200 albaneses se acercaron al mencionado puente.

En lo que respecta a la población serbia en Kosovo y Metojia, se reportó que construyeron barricadas en el norte de la región, así como varias decenas de personas bloquearon la carretera principal que conecta las localidades de Pristina y Raska. Por su parte, Belgrado puso en alerta al Ejército.

Se reportó que se oyeron disparos en la frontera entre Kosovo y Serbia. Posteriormente, Kurti publicó una declaración en la que afirmaba que «grupos armados terroristas» que, según él, están «controlados y financiados» por el Gobierno serbio, abrieron hoy fuego contra la Policía de Kosovo en el norte del país.

En medio de estos acontecimientos, Vucic celebró una reunión con el Estado Mayor serbio y luego dio otro discurso, ya en la noche, en el que repitió sus llamamientos a la paz. Pidió a la comunidad internacional que influya en las autoridades de Kosovo.

De acuerdo con sus palabras, Belgrado está trabajando para aliviar las tensiones. «Es importante que el diálogo siga en curso y tratemos de resolver estas cuestiones pacíficamente. Creo que tendremos buenas noticias y espero que esto [la escalada de tensiones entre Belgrado y Kosovo] termine no esta noche, sino mañana», afirmó, agradeciendo a todos los que «apoyaron a Serbia».

Reacción mundial

Ante estos acontecimientos, la representante especial del secretario general de la ONU para Kosovo, Caroline Ziadeh, pidió el 31 de julio que se evite una mayor escalada de tensiones en la región. «Insto a todos a que aborden las cuestiones de buena fe a través del diálogo facilitado por la Unión Europea para fortalecer la estabilidad y seguridad para todos», manifestó.

Al mismo tiempo, la OTAN destacó que «está preparada para intervenir si se pone en peligro la estabilidad en el norte de Kosovo». La Alianza declaró que sigue «apoyando plenamente el proceso de normalización entre Pristina y Belgrado» y pidió «a todas las partes que continúen las negociaciones».

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, instó a Kosovo, así como a EE.UU. y la UE, «que están detrás de ellos», a «cesar las provocaciones» y a respetar los derechos de los serbios en esa república parcialmente reconocida. La vocera también señaló que los dirigentes de Kosovo «están agravando deliberadamente [el conflicto] para lanzar un escenario violento», y añadió que con estas acciones Occidente «quiere ‘neutralizar’ [a Belgrado] mediante los albanokosovares».

Por su parte, el embajador de EE.UU. en Pristina, Geoff Hovenier, pidió a Kosovo que retrase un mes la aplicación de las controvertidas medidas sobre matrículas y pasaportes serbios.

Kosovo pospone la controvertida medida

Las autoridades de Kosovo anunciaron este lunes (hora local) que decidieron cumplir dicha solicitud.

«En esta ocasión, el Gobierno de Kosovo se compromete a posponer la implementación de dos decisiones desde el 29 de junio de 2022 hasta el 1 de septiembre de 2022, cuando se eliminarán todas las barricadas y se establecerá la libertad total en el norte de Kosovo», indicó Pristina en un comunicado.

«Agradecemos a los socios internacionales, especialmente al embajador estadounidense, Geoffrey Hovenier, por su compromiso y contribución», añadió.

Al respecto, Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, comunicó que la UE «acoge con satisfacción la decisión de Kosovo de trasladar las medidas al 1 de septiembre». «Esperamos que se eliminen inmediatamente todos los bloqueos en las vías», afirmó.

