Aplazan la audiencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

La oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York solicitó aplazar la audiencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para el 26 de marzo a las 11:00 horas.

La audiencia estaba programada para el próximo 17 de marzo. El cambio ocurrió con consentimiento de la defensa.

Aseguran medios internacionales que el gobierno de Estados Unidos alegó motivos logísticos y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton pidió el aplazamiento.

