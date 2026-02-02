Crónica Minuto a Minuto: Leones vs Cocodrilos (segundo juego)

Comienza el segundo juego de la semifinal del béisbol cubano entre Leones de Industriales y Cocodrilos de Matanzas desde el Estadio Victoria de Girón. TV Yumurí le acerca, con una reseña minuto a minuto, todo lo que sucede en el Coloso de la Avenida Martín Dihigo.

🤯¡Fuera de combate en el Pantano!

Matanzas archiva su segunda sonrisa al hilo y cuentan seis consecutivas desde que comenzó la actual postemporada. Coloca la tropa de Armando Ferrer el play off 2-0 a su favor y viajan a La Habana en pos del avance a la final de la pelota cubana

🤔¿Regresa el pareo a la tierra de los puentes?

(KO en 7)

C H E

🔵IND 0 7 1

🔴MTZ 11 12 0

G: Yamichel Pérez

P: Carlos M. Cuesta

🔝Aquí las alineaciones de ambos conjuntos:

Industriales:

1. Yosvani Peñalver CF

2. Ariel Sánchez LF

3.Yasiel Santoya 1B

4.Yasmani Tomás BD

5.Ángel Hecheverría 2B

6.Dairon Miranda RF

7.Yasser Julio González 3B

8.Pedro Roque R

9.Roberto Álvarez SS

L. Carlos Cuesta

Matanzas:

1. Aníbal Medina 2B

2. Hanyelo Videt RF

3. Yurisbel Gracial BD

4. Ariel Martínez 1B

5. José Noroña LF

6. Eduardo Blanco CF

7. Andrys Pérez R

8. Luis Ángel Sánchez 3B

9. Juan Miguel Martínez SS

L. Yamichel Pérez

1er Inning:

🔼 De tal palo, tal astilla… Roberto Álvarez pega doble entre el jardín central y el izquierdo. Ariel Sánchez es dominado con rolling al box antes de que un tiro perfecto de Andrys Pérez tomara adelantado a corredor en segunda base. Yasiel Santoya se tomó ponche e Industriales lleva de 12-0 con bateadores en circulación.

🔽 Videt luego de un out conecta sencillo, pero es cogido robando y Gracial recibe ponche.

2do Inning:

🔼Dominante ahora Yamichel al retirar a los tres bateadores por la zona izquierda del infield.

🔽Ariel Martínez y Eduardo Blanco llegan a los cojines por indiscutibles. Moviliza el alto mando azul su bull pen.

Andrys Pérez llena las bases al recibir base por bolas. Luis Ángel eleva la pelota a lo profundo del jardín izquierdo y empuja con fly de sacrificio la primera carrera del duelo a favor de Matanzas. Juan Miguel Martínez también responde madero en ristre y un cañonazo a la pradera del medio remolca la segunda anotación en las piernas de Blanco. Sigue la amenaza antes de que falle Medina por elevado al central.

3er Inning:

🔼 Pese al jit de Roque, el zurdo espirituano Yamichel Pérez mete el brazo otra vez y con dos ponches suma tres estrucados. Continúa el buen trabajo monticular del siniestro.

🔽 El «ciclón de Jagüey Grande» Hanyelo Videt sigue enchufado en la postemporada y sin outs ancla en segunda por cohete al medio. Gracial también mueve el bate y con imparable al izquierdo trae la tercera del partido. Amplían la ventaja los Cocodrilos…

Noroña arriba a primera por boleto y fue todo para el abridor azul.

🔁 Giandy Gutiérrez

Blanco recibe boleto y se llenan las bases. Andrys eleva la pelota y empuja otra para la causa yumurina. Luis Ángel Sánchez continúa su aporte y en sencillo de línea al jardín izquierdo trae una anotación más.

🔁 J. Rodríguez

Juan Miguel Martínez sigue intratable junto a la ofensiva roja con incogible al izquierdo. Aníbal se suma a la fiesta de los locales con otro cañonazo y no puede soportar el embate el pitcheo capitalino.

Juan Miguel avanza y por error anota Luis Ángel. El relevista se va sin sacar siquiera out.

🔁 José Ernesto Pérez

Fly al jardín izquierdo de Videt culmina una entrada larga y productiva para los Saurios con racimo grande de seis carreras, casi lapidarias en causa visitante.

4to Inning:

🔼 Capítulo enrevesado para Yamichel pero que solventa sin carreras. Ariel Sánchez bateó jit sencillo, aunque Santoya y Tomás fallan a la hora buena. Yasmani queda con vida por bola ocupada y avanza a segunda después del cohete de Ángel Hecheverría. Dairon Miranda pone fin al acto siendo víctima de buen fildeo de Luis Ángel Sánchez en la antesala.

🔽 Gracial en estado de gracia se embasa por boleto del apagafuegos contrario. Sin embargo, cuarto, quinto y sexto hombres de la tanda fallan.

5to Inning:

🔼 Inefectivos los bates de Industriales ante el pitcheo de Matanzas en la postemporada. Con un out en el pizarrón, Pedro Roque y Roberto Álvarez sacuden sus muñecas y pegan par de sencillos. No obstante, Peñalver roletea por la zona del torpedero y Ariel Sánchez saca fly capturado en el jardín izquierdo. Suma la tropa azul dos corredores más dejados a la espera del remolque.

🔽 A la historia el quinto en su parte baja para los reptiles. Luis Ángel conectó su segundo jit del duelo pero cedieron sus compañeros y culmina la mitad del enfrentamiento en un frío Palacio matancero.

6to Inning:

🔼 Contra viento y marea, Yamichel Pérez mantiene el cero su ruta sobre el box. Logra enmendar los deslices del propio juego y preserva la cómoda ventaja. Un jit en el inning para los azules y un doble play que cerró la acción.

🔽 ¿Quién detiene los maderos yumurinos? Gracial y Martínez cumplen su responsabilidad ofensiva y amenazan los matanceros con un out y dos corredores en circulación. Noroña recibe boleto y hay congestión sobre los ángulos.

🔁 Andy Vargas llega a intentar aplacar otro momento de rebelión.

Otra base que regala el staff azul, ahora a Eduardo Blanco. Entra la carrera de caballito…

Se escapa el lanzamiento y Ariel Martínez anota la décima del juego que pone diferencia de KO en el marcador.

🔁Tampoco cumple su función Andy Vargas y sale del partido. Entra a lanzar J. Williams (sexto pitcher que usa la dirección de Industriales)

Luis Ángel batea de rolling por el short pero anota la oncena su equipo y remolca la tercera carrera del duelo para él en lo particular. Esteban Terry, de emergente, se poncha.

7mo Imning:

🔼 Marcador abierto de KO y es el presumible último acto para la banda azul.

🔁Yosney García es el elegido para clavar la última puntilla en el ataúd de los felinos luego del cero dado por Yamichel Pérez (6INN 0C 7H)

Par de ponches propina Yosney y pone fin a la historia por la vía rápida. Victoria de Matanzas que viaja cómoda hacia el Estadio Latinoamericano.

📷Rigo León

