Agencias de la ONU exigen alto el fuego inmediato en Gaza

Los directores del Comité Permanente entre Organismos sobre la situación en Israel y el territorio palestino ocupado exigieron “un alto el fuego humanitario inmediato”, después de 30 días de iniciado el conflicto.

En este territorio han muerto más de 10.000 personas, entre ellas más de 4.000 niños y más de 2.400 mujeres. En tanto, más de 23.000 heridos requieren tratamiento inmediato en hospitales saturados, según precisaron.

