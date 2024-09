Tecnologías extrañas

La ciudad de Berlín, en Alemania, se convirtió este verano en el centro de atención para el mundo de la tecnología con su feria IFA 2024 (siglas en alemán de Internationale Funkausstellung Berlin).

Durante una semana los asistentes al evento encontraron artefactos de todo tipo, dirigidos a la electrónica de consumo, en la que es considerada la plaza tecnológica en Europa más grande del año.

A partir de lo mostrado hemos reunido en esta sección algunos equipos interesantes, ya sea por su rareza o por lo que prometen. Como siempre, muchas de estas tecnologías se quedan en ciernes, o son productos que no llegan a despegar en ventas. Sin embargo, hay ideas muy buenas que es necesario socializar y así nace este resumen que a continuación te presentamos.

Lenovo Auto Twist AI pc

El ordenador personal Auto Twist de Lenovo tiene vida propia. Cuenta con lo que la empresa llama rotación automática de «doble grado de libertad». El PC puede usar inteligencia artificial para ayudar a rastrear los movimientos oculares, lo que garantiza que la pantalla siempre tenga una visibilidad óptima. Funciona con comandos de voz, por el usuario puede solicitar que cambie entre los modos, incluido el cerrado, abierto y, si es un dos en uno, el modo tableta. La tapa se cerrará cuando se dé cuenta de que el usuario se alejó y la dejó desatendida. Lenovo afirma que la tecnología también puede ayudar con el «uso ergonómico» al reducir la fatiga visual.

Espejuelos del futuro

Llega un momento en la vida de algunos adultos en el que tienen que ponerse unas gafas para leer o usar bifocales. Todo se debe al envejecimiento y a la presbicia, la pérdida gradual de la capacidad de enfocar los objetos. ViXiON, una empresa japonesa, tiene una respuesta un tanto futurista y un tanto curiosa con sus gafas ViXion01. Presentadas como las primeras gafas con enfoque automático del mundo, las ViXion01 están diseñadas para medir la distancia de los objetos sobre la marcha, lo que garantiza un enfoque óptimo en todo momento, sin importar si se es miope o hipermétrope. Si bien no son las gafas más elegantes, son increíblemente efectivas, según la prensa que pudo probar este artilugio.

Un robot para el jardín

El mantenimiento de un jardín puede llevar mucho tiempo. Y es un trabajo que muchos quieren automatizar. Así nació Yarbo Core, el primer robot multiusos para jardines del mundo. Con una colección de módulos, Yarbo Core puede realizar hasta 20 tareas de mantenimiento en jardines, incluyendo quitar hojas y nieve y cortar el césped durante todo el año. Este robot incluso puede remolcar hasta 3 500 libras. Y cuando haya terminado de dejar el jardín en condiciones, se conducirá amablemente hasta su base de carga, esperando la próxima vez que se necesiten sus servicios.

Limpieza profunda

El BeBird es un concepto simple. Es un limpiador de oídos con una pequeña cámara adherida a él. El usuario puede seguir el proceso con una aplicación mientras introduce la boquilla en su oído. Hay dos versiones disponibles. La versión individual viene con una pequeña cápsula llena de accesorios, incluida una punta de goma para que no se introduzca demasiado y se dañe el tímpano. La versión familiar viene con cuatro cápsulas en un cilindro, como una nave espacial dirigida directamente al canal auditivo. Es de venta libre y se considera un dispositivo de limpieza más que una tecnología médica.

Un robot bien aseado

Hay ocasiones en las que miras un producto tecnológico y te sorprende que a nadie se le haya ocurrido antes. Es el caso del robot aspirador Eureka J15 Pro Ultra. Es otro aspirador de alta potencia con capacidades de fregado integradas que puede llegar a los rincones más distantes. Lo más importante es que el modelo tiene una «estación base de autolimpieza». Así que toda esa suciedad que se quita de los robots de este tipo, este se la quita solo. El único trabajo del humano es botar la basura y mantener la base del robot con agua.

Camina y recarga

El EcoFlow Power Hat es un sombrero con ocho paneles solares y dos puertos de carga en la cabeza, capaz de permitir el enchufe de dispositivos para su recarga a partir del poder que brinda el astro rey. No hay mucho más que decir, el invento se explica solo.

Una consola en la mano

El Nitro Blaze 7 de Acer dejó muchas preguntas sobre la mesa, incluido el precio y la fecha de lanzamiento. Promete un disco SSD de 2 TB (que podría ser intercambiable), y una pantalla de 144 Hz. La falta de botones traseros es extraña y el software necesita mucho trabajo, según quienes lo probaron.

Teléfono o libro digital

El TCL 50 Pro NXTPaper 5G es un teléfono móvil que no está diseñado para la gama alta. Su público meta son los lectores más ávidos. El equipo se convierte en un simple lector electrónico con solo pulsar un interruptor. No es perfecto y ciertamente no es tan potente como la gente esperaría, pero la idea es sólida.

Ceraluminum, palabra clave

El color blanco queda bien en una laptop de 14 pulgadas, y la Zenbook S 14 reconfigurada de Asus tiene un acabado muy elegante. Incorpora un chip Intel Core Ultra 7. Promete una larga duración de la batería. Pero solo por su apariencia, la Zenbook S 14 tiene algo a su favor. «Ceraluminum» sigue siendo un término de marketing tonto, pero hace que las laptops se sientan únicas. A veces, si todo lo que quieres es una máquina de productividad, es bueno optar por una que haga algo diferente.

Mini dron a la vista

El DJI Neo es un dron 4K del tamaño de la palma de la mano, lo suficientemente pequeño y ligero como para caber en un bolso. El Neo será compatible con algunos de los controladores o auriculares más recientes de DJI. En la IFA, DJI permitió a los asistentes volarlo con el paquete completo y costoso, aunque la mayoría de los usuarios usarán la aplicación DJI Fly para controlarlo. Es aparentemente un dron para «bloguear», pero seguramente se convertirá en la cámara espía favorita de los vecinos curiosos.

