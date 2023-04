Espiral azul brillante ilumina cielo de Alaska

Habitantes de la región interior del estado de Alaska (EE.UU.) se vieron sorprendidos la madrugada del sábado pasado por una extraña espiral azul brillante, de forma similar a una galaxia, que apareció en el cielo nocturno, informa la agencia AP.

De acuerdo a los testigos, la espiral azul celeste apareció repentinamente entre las auroras boreales que iluminaban el cielo nocturno de la región de Fairbanks. El inusual fenómeno fue observable durante varios minutos antes de desaparecer.

El origen del extraño avistamiento dio pie a diversas teorías en la Red. Algunos internautas especularon sobre un portal interdimensional o de la estela dejada por un ovni. Incluso hubo quien sugirió que la espiral fue dejada por un viajero del tiempo.

Sin embargo, de acuerdo al astrofísico Don Hampton, el fenómeno fue causado por el exceso de combustible liberado por un cohete de SpaceX. Este había despegado de California horas antes.

Según explicó el experto, en ocasiones los cohetes necesitan liberar combustible tras su lanzamiento y cuando lo hacen a gran altitud, este se convierte en hielo. Si se está en la oscuridad de la noche cuando estos cristales son iluminados por el sol, se pueden observar como una especie de nube, que en ocasiones se arremolina, detalló.

El cohete de SpaceX que causó la espiral habría sido lanzado la noche del viernes. El lanzamiento ocurrió desde la base espacial de Vandenberg con una carga útil de 25 satélites.

🕵️‍♂️

Unusual aurora like spiral reported in Alaska.

It looked like dispersing ripples on water. pic.twitter.com/jUBQ8rMEvW

— talk•time (@zoominfire1) April 15, 2023