Colón murió sin saber que había descubierto América

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Cristóbal Colón descubrió América de casualidad. Y esta realidad no le quita mérito a su logro.

La historia está llena de hechos fortuitos, planes que se tuercen y desembocan en objetivos diferentes, inventos que nacen mientras se buscaban otros resultados y, por supuesto, descubrimientos realizados por error.

No solo Colón: siete u ocho años después de que los europeos llegasen por primera vez a América, nadie en Europa sabía que habían arribado a un nuevo continente. Es más, a pesar de la revolución histórica que supuso el descubrimiento de América, Cristóbal Colón murió sin saber a dónde había llegado navegando exactamente y sintiéndose un fracasado, pues no logró el objetivo de su viaje: llegar a las islas de las especias.

Nunca supo los beneficios que la monarquía hispana acabaría sacando del territorio al que llegó en octubre de 1492.

Colón llegó a Asia

O eso pensaba él y así lo creyó hasta su muerte. El oriente asiático era el destino del viaje que emprendió Colón con el beneplácito de los Reyes Católicos.

Su misión era llegar a las islas de las especias navegando hacia el oeste, en vez de tomar las rutas habituales por el Mediterráneo, bajo control otomano, o bordeando África, bajo el control de Portugal.

No le resultó fácil al almirante convencer a alguna institución potente para que patrocinara su (¿brillante? ¿loca?) idea.

Según sus cálculos, era posible navegar desde las costas de Castilla hasta el extremo oriental de Asia sin hacer escalas.

Las provisiones resistirían el viaje hasta territorios como Cipango (Japón), Catay (China) o la India. De ahí que hablasen de las primeras islas que descubrieron como “las Indias” y fueran “indios” lo que en realidad eran nativos de un continente distinto. Es más, Colón llevaba en su primer viaje una carta firmada por los Reyes Católicos para entregársela al Gran Kan, el soberano mongol.

No cabe duda alguna: Colón estaba convencido de que había llegado a Asia.

Un viaje a lo (casi) desconocido

¿Cómo planificó Colón su viaje y por qué se topó con un nuevo e inesperado continente? ¿Qué sabía el almirante antes de zarpar para cruzar el Atlántico? No me hagáis decir que por entonces no había dudas de que la Tierra era redonda. A estas preguntas contestó magistralmente el catedrático de Filología Latina Juan Gil cuando escribió que:

“Nunca jamás, hasta el momento presente, el hombre ha emprendido un viaje a lo desconocido en términos absolutos. A la empresa descubridora han precedido siempre estudios y debates sobre datos positivos; después, ensayos y tanteos experimentales de todo tipo. La navegación llevada a cabo en 1492 no constituye una excepción a la regla, por cuanto Colón creía saber dónde se hallaba, en los confines del Asia oriental, y tal convencimiento lo acompañó hasta su muerte. Aunque pocas, algunas noticias había de la India y de la China, recorridas en peregrinajes increíbles desde el siglo XIII por comerciantes, religiosos y aventureros, cuyas relaciones habían pasado a formar parte habitual de la cartografía de los siglos XIV y XV”.

Así pues, Cristóbal Colón fue un aplicado estudiante de la información que existía sobre el Extremo Oriente a partir de fuentes que abarcaban desde geógrafos de la Antigüedad hasta los textos de Marco Polo. Y fue así como creyó que las islas que descubrió en su primer viaje no debían estar lejos de Japón.

“La obsesión de Colón por encontrar referencias del Oriente le hace, más que crear topónimos nuevos, reconocer los que él cree que son topónimos locales y relacionarlos con la toponimia de Marco Polo. Colón no quería descubrir nada, y su intención era por tanto un primer intento de toponimia de reconocimiento e identificación, no de creación”.

Un gran descubrimiento gracias a un gran error

Cristóbal Colón tuvo un grave error de cálculo. Se puede decir que, si no existiera América, Colón y su tripulación hubiesen muerto en el océano, pues las provisiones no habrían durado lo suficiente para el viaje tan extenso que supondría llegar hasta Asia desde la península ibérica.

Eratóstenes fue un matemático y geógrafo griego que en el siglo II a. C. calculó la longitud de la circunferencia de la Tierra. Dijo que medía 39 375 kilómetros. Nuestro planeta tiene 40 075 kilómetros si lo rodeamos al completo por el ecuador. Se equivocó por muy poco el tipo, menudo genio.

Claro que no fue el único que calculó el tamaño de la Tierra y otros muchos erraron significativamente.

Otro griego, Ptolomeo, estimó unas medidas para nuestro mundo mucho más pequeñas de lo que en realidad son. La difusión de este error se plasmó en un mapamundi realizado por Paolo dal Pozzo Toscanelli, quien también expresó la idea de que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste.

Junto a otros autores como Pierre d’Ailly, el papa Pío II o Plinio, llevaron a Colón a pensar que la circunferencia de la Tierra medía 24 000 kilómetros.

Se equivocó en 16 000 kilómetros y, claro, hay cabe un continente entero como América.

Algunos investigadores sostienen que Colón empezó a sospechar que estaba en un continente que no era Asia a partir de su tercer y cuarto viaje, cuando desembarcó en tierra firme.

Sin embargo, esta idea pasó a ser una convicción en Europa cuando Cristóbal Colón vivía sus últimos días o cuando ya había fallecido.

El encargado de divulgar con más éxito que los europeos en realidad habían llegado a un “Nuevo Mundo” fue Américo Vespucio. En 1507, un año después de la muerte de Colón, el geógrafo Martin Waldseemüller publicó el “Universalis Cosmographia”, un mapa en el que aparecía por primera vez los nuevos territorios como un continente separado de Asia.

Sobre el incompleto contorno de este nuevo mundo inscribió el nombre que quedaría para la posteridad sin que Colón llegara si quiera a sospecharlo: América. (ALH)

Fran Navarro/Muy Interesante