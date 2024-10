Decorarte, un sueño hecho realidad

En el 2013 nació DecorArte, la única entidad no estatal creada en Cuba para la realización de impresiones gráficas, artículos personalizados y proyectos de decoración de interiores y paisajismo. Once años y no pocos desafíos después, lo que comenzó como la aventura de un joven emprendedor, se ha convertido en una de las cooperativas no agropecuarias más exitosas del país, con reconocimiento nacional e internacional. Y nació en Varadero, de la mano de su creador y presidente Ariel Balmaseda.

Ahora con la marca infantil Gaby y Sofi, expanden sus productos e incursionan en otras áreas, con igual aceptación de los clientes y público en general. Decorarte se especializa en la gráfica y la decoración. Su línea de productos y servicios es muy amplia e incluye desde impresión de papelería hasta artículos personalizados y de oficina, señalización hotelera y diseño y ejecución de proyectos de interiorismo. También se especializan en impresiones gráficas, ambientación de espacios públicos, mobiliario urbano y una amplia gama de productos para niños, con su marca Gaby y Sofi.

Las oficinas centrales de Decorarte se encuentran en el edificio Marbella, en la calle 42, una de las zonas más céntricas del balneario de Varadero y el taller donde se realizan las producciones en el poblado de Santa Marta, a pocos minutos de la sede principal.

La historia, orígenes y resultados de la cooperativa no agropecuaria Decorarte y su marca infantil Gaby y Sofi, tienen un sello evidentemente familiar; de compromiso y voluntad. Son proyectos que nacieron de la inspiración de Ariel Balmaseda e Isabel, su compañera de vida; dos emprendedores varaderenses amantes de sus hijos, la naturaleza y la península de Varadero, una tierra en la que han visto crecer a su familia y materializan sus sueños. (ALH)

Post Views: 37