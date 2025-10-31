Matanzas prevalece en el turismo de ciudad

Fotos: Archivo TV Yumurí

El turismo de ciudad en La Atenas de Cuba resulta un referente a nivel nacional para personas adeptas a esta modalidad.

«La Atenas de Cuba destaca porque logra la simbiosis entre la playa y el patrimonio cultural,» explica Iván Contreras Pérez, guía turístico con más de 30 años de experiencia en el sector.

La provincia, en especial la cabecera municipal, constituye uno de los sitios más visitados por el turismo nacional y foráneo. Los hoteles Velasco y Louvre, así como, el Museo Farmacéutico, otrora Botica Francesa del Dr. Ernesto Triolet, son pilares fundamentales en la ruta yumurina.

«Cuando visitan Matanzas, los turistas, quedan muy agradecidos y realmente motivados, porque la ciudad de los ríos y puentes tiene variadas atracciones. Por ejemplo cuando llegan al parque de La Libertad, rodeado por los edificios de diferentes arquitecturas, les fascina. Descubren poco a poco a la urbe, con toda su historia, lo que les permite comprender que están en una ciudad con gran valor patrimonial», expresó Contreras Pérez.

La urbe yumurina prevalece como destino junto a otras ciudades como Trinidad, Cienfuegos y La Habana. Estos sitios brindan una visión de la riqueza cultural cubana.

Por Brian Alonso Hernández, estudiante de periodismo.

Post Views: 1