En Hospital Provincial de Matanzas, nuevo y necesario tomógrafo

Un nuevo tomógrafo, útil equipo médico para el diagnóstico por imagen, llegó al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, y su instalación permitirá estudios rápidos, seguros y sin necesidad de traslados fuera de la provincia para acceder a esa tecnología.

En la página en Facebook de la institución se expone que se trata de un dispositivo para obtener imágenes transversales detalladas del cuerpo humano, lo que permite a los profesionales diagnosticar, evaluar y tratar una amplia variedad de enfermedades y afecciones.

Expone la publicación que: «Pupy Casonva fue el chofer del Masvil perteneciente a la Empresa de Carga por Camiones EMCARGA , GEA – MITRANS que realizó el traslado desde La Habana hasta tierra yumurina del equipamiento tecnológico», el conductor reconoció como un gran honor contribuir con su trabajo a la salud del pueblo.

«Compartimos la felicidad por este resultado que beneficiará a pacientes y familiares luego de varios años de no contar con este equipo en nuestra institución», manifestó además el centro en tanto agradece a los trabajadores, a la solidaridad internacional y a las autoridades gubernamentales y de organismos diversos que contribuyeron al logro de la buena noticia.

En próximas jornadas se procederá a la instalación, por personal de Electromedicina, de la tecnología para la tomografía axial computarizada (TAC), de alta utilidad para ubicar tumores o coágulos sanguíneos, y para proporcionar información oportuna ante procedimientos cruciales como cirugías, biopsias y radioterapia.

El Capítulo Matanzas de la Sociedad Cubana de Imagenología, también en la red social Facebook manifestó que acompaña y celebra este paso que fortalece la labor diagnóstica y el trabajo de los profesionales de la salud en tanto, después de varios años sin este equipo, su llegada representa un gran beneficio para los pacientes.

Yenli Lemus Domínguez/ACN

