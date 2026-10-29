Sindicato de Turismo reconoce su labor en 31 años de creado

El desempeño de los hombres y mujeres de la industria de ocio cubana, encabezado por sus líderes sindicales, fue reconocido por el Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SNTHT), a propósito de este 28 de octubre, fecha de creada esta organización en el año 1995.

Expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y un cálido reconocimiento a los afiliados en estas más de tres décadas de fundado, aseguró la dirección del SNTHT en misiva enviada a todos quienes integran el gremio en el país.

El texto de la carta destaca el quehacer de años, donde la organización sindical ha demostrado consagración al desarrollo del Turismo en Cuba, sector estratégico para la economía nacional y para mostrar al mundo la hospitalidad, la cultura y la calidad humana de nuestro pueblo.

Se aseguró que el compromiso, profesionalidad y entrega, contribuyen cada día a brindar una atención de calidad y a compartir con quienes nos visitan.

El Secretariado Nacional del SNTHT resaltó que esta es una fecha también para agradecer a quienes, desde hoteles, restaurantes, agencias, instalaciones recreativas y otros espacios del sector, hacen posible que el turismo siga adelante, incluso ante los desafíos presentes.

Ponderaron a todas aquellas personas que día a día desde sus puestos honran la historia de este sindicato y mantienen viva la obra de la Revolución, en el año del centenario del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, indiscutible impulsor del turismo en la Isla.

A las felicitaciones se sumó el titular del Ministerio de Turismo, Juan Carlos García Granda, que en su cuenta de X manifestó que en tiempos tan difíciles confiamos aún más en esta organización, que ha sido respaldo y voz de los trabajadores del sector. Llegue el reconocimiento a cada uno de sus miembros”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SNTHT) llega a su aniversario 31. En tiempos tan difíciles confiamos aún más en esta organización, que ha sido respaldo y voz de los trabajadores del sector. Llegue el reconocimiento a cada uno de sus miembros.

Como reconocimiento al desempeño del sindicato en ese colectivo, el acto central por esta efeméride tendrá lugar en el capitalino hotel Gran Cohíba, la instalación perteneciente a la sociedad mercantil Cubanacán es una de las que se mantienen abierta y con buena ocupación.

La organización surgió precisamente cuando en los 90 la economía cubana tocaba fondo. Se impulsó el turismo como locomotora y se hacía necesario un sindicato como respaldo a sus afiliados y a la Revolución. Su fecha coincide con la culminación de la Jornada Che-Camilo. Fue, sobre todo, el homenaje al Guerrillero Heroico, paladín de la calidad, y al Señor de la Vanguardia, vinculado a la esfera de los servicios.

Dirigentes de varias generaciones han destacado que desde entonces los define la vocación humana, heredera de la esencia de un país que ha convertido la solidaridad en virtud mayor, gestos que se hicieron más cuando en Paradiso-Punta Arena, aquel hotel de Varadero, la secretaria del buró sindical propuso donar parte de las propinas fruto del desempeño de los empleados al hospital de la ciudad de Cárdenas, para paliar el déficit de medicamentos en pleno Período Especial.

Hoy, en otros tiempos, la influencia de la organización es cardinal para asegurar el éxito en cada uno de estos procesos, una buena manera de saludar el 28 octubre, ha reiterado Julio Enrique Morales Verea, secretario general del SNTHT.

Juanita Perdomo/ Trabajadores

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