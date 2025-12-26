Reconocen a organismos y entidades destacadas

En saludo al Triunfo de la Revolución se reconocieron organismos y entidades destacadas durante el año 2025.

Las máximas autoridades en la provincia de Matanzas, representadas por el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, entregaron reconocimientos a más de 70 organismos que gestionaron con esfuerzo y eficiencia sus productos y servicios en el año 2025.

Del sector agrícola, energético, de la construcción y otros sobresalieron empresas como la Apicultura, CTE Antonio Guiteras, ARCOS VARADERO y otros.

El sector no estatal también fue reconocido por su aporte al desarrollo económico y social de Matanzas. (ALH)

Post Views: 1