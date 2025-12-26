Matanzas

Reconocen a organismos y entidades destacadas

Por Mayara Hernández Infante 0 Comentario #2025 #Matanzas #Reconocimientos

En saludo al Triunfo de la Revolución se reconocieron organismos y entidades destacadas durante el año 2025.

Las máximas autoridades en la provincia de Matanzas, representadas por el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, entregaron reconocimientos a más de 70 organismos que gestionaron con esfuerzo y eficiencia sus productos y servicios en el año 2025.

Del sector agrícola, energético, de la construcción y otros sobresalieron empresas como la Apicultura, CTE Antonio Guiteras, ARCOS VARADERO y otros.

El sector no estatal también fue reconocido por su aporte al desarrollo económico y social de Matanzas. (ALH)

Post Views: 1

By Mayara Hernández Infante

Entradas relacionadas

Matanzas tvyumuri

Matanzas encara con «seguridad» alza de enfermedad respiratoria

Redacción TV Yumurí
Cultura Matanzas tvyumuri

Jovellanos celebra el 67 aniversario de la Revolución con una intensa jornada cultural

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Visita Esteban Lazo Hospital Comandante Faustino Pérez

Pedro Arturo Rizo Martínez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Reconocen a organismos y entidades destacadas

Matanzas tvyumuri

Matanzas encara con «seguridad» alza de enfermedad respiratoria

Deportes tvyumuri

Reprogramación de juegos en la 64 SNB

Mundo tvyumuri

Piratas en el Caribe