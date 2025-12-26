Matanzas encara con «seguridad» alza de enfermedad respiratoria

Luego de poco más de tres mil 100 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA), en la semana más reciente, la provincia de Matanzas encara con seguridad (canal endémico) el alza estacional de este tipo de enfermedades, que suele darse entre los meses de diciembre y febrero cada año.

Según trascendió en reciente encuentro de autoridades de Salud Pública con dirigentes del Partido y el Gobierno en el occidental territorio, la cifra de atenciones e ingresos hospitalarios se corresponde con la época del año actual, e inclusive, refleja cierta disminución con respecto a iguales períodos anteriores.

Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, explicó que hasta la fecha no se registran casos de IRA graves ni críticos en instituciones hospitalarias, mientras se observa con especial interés un incremento de este padecimiento en el municipio de Jovellanos.

Pasamos del canal endémico del éxito al de seguridad pero la situación es completamente normal, los hospitales asumen la morbilidad habitual, incluso por debajo del año precedente y existe disponibilidad de camas suficientes para asumir los ingresos, comentó.

Precisó Lamas Acevedo que en Matanzas se refuerza la vigilancia clínico epidemiológica y cobran mayor vigor medidas de control ante el incremento de casos del virus de la Influenza A (H3N2) subclado K (J.2.4.1) en otras naciones, fundamentalmente de Europa y Asia, pero también de América

Sobre este tema en particular Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, instó a reforzar la disciplina a partir de los propios centros de Salud Pública, donde ya se hace necesario el uso obligatorio del nasobuco en las consultas de IRA.

Todo lo que se haga en función de prevenir contagios es bienvenido, no podemos creer que, por no haber confirmado todavía la presencia del H3N2 en Cuba no llegará en algún momento, tenemos experiencias y hay que aprovecharlas, sentenció.

John Vila Acosta/ ACN

